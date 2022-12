Reportage

Madagascar: une école pour former des artisans chocolatiers à Antananarivo

Former 80 artisans chocolatiers par an, c'est l'ambition de l'école chocolaterie Edenia, située à Antananarivo. © Laetitia Bezain/RFI

RFI

Transformer et valoriser le cacao malgache sur place. C'est le défi que s'est lancé l'école chocolaterie Edenia à Antananarivo. Connu pour ses notes aromatiques acidulées et fruitées, le cacao de la Grande Île, labellisé « cacao fin » est réputé dans le monde entier. Si une grande partie des 14 000 tonnes produites par an sont exportées, notamment en Europe, l'objectif est aussi de créer une filière artisanale du chocolat à Madagascar.