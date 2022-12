REPORTAGE

Sénégal: des bûches de Noël fabriquées avec des produits locaux

Audio 01:24

Ndeye Khadi Ba, gérante de la boulangerie Mburu à Dakar, avec bûches ditakh, bouye et bissap. © Juliette Dubois / RFI

RFI 2 mn

Au Sénégal, la population est majoritairement musulmane, mais Noël est célébré dans beaucoup de familles de toutes confessions. Les vendeurs de sapins en plastique et bonnets de père Noël ont envahi les rues, et les boulangeries ont sorti leurs plus belles bûches. Certains donnent un petit coup de neuf à ce dessert classique en utilisant des fruits locaux comme le bissap, la fleur d’hibiscus.