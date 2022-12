Crash d'Ethiopian Airlines en 2019: les enquêteurs éthiopiens confirment la défaillance technique

Un débris de l'avion d'Ethiopian Airlines non loin de la ville de Bishoftu, au sud-ouest d'Addis-Abeba, le 10 mars 2019. REUTERS/Tiksa Negeri

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Éthiopie a finalisé son rapport sur l’accident du Boeing 737 MAX de sa compagnie aérienne Ethiopian airlines et conclut que le crash est bien dû à une défaillance technique. Le 10 mars 2019, le vol ET 302 à destination de Nairobi s’était écrasé dans un champ près de la capitale éthiopienne. Les 157 passagers et membres d’équipage avaient perdu la vie.