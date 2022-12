Afrique du Sud: deux adolescents noirs agressés par des blancs à cause d'une baignade

En Afrique du Sud, deux adolescents noirs ont été agressés par des adultes blancs, le jour de Noël, pour avoir voulu utiliser la piscine d’un village vacances où ils résidaient, en banlieue de Bloemfontein, au centre du pays. Une agression filmée, qui a depuis provoqué beaucoup de réactions.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Plus de trente ans après la fin de l’Apartheid, les tensions raciales n’ont pas encore complètement disparu en Afrique du Sud. Une enquête a été ouverte par la police locale pour déterminer les circonstances exactes de l’agression. Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux garçons, âgés selon les autorités de 13 et 18 ans, être agressés par un groupe d’hommes adultes blancs.

L’un des assaillants se met alors à agripper et à serrer le cou d’un des adolescents, avant d’entraîner le second dans la piscine en lui maintenant la tête sous l’eau. Selon des témoins, la confrontation aurait commencé alors que les adultes clamaient que la piscine leur était réservée.

« De telles actions barbares n’ont pas lieu d'être »

Dans un communiqué, la cheffe ANC du gouvernement local, Sisi Ntombela, s’est dite « dégoutée » par de telles images, ajoutant que « le racisme et de telles actions barbares n’ont pas lieu d’être dans notre région ».

Le parti de gauche radicale des Combattants pour la liberté économique (EFF) s’est, quant à lui, rendu sur place, lundi 26 décembre, pour dénoncer un pays qui n’a achevé « qu’une réconciliation théorique ».

