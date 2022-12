Reportage

Côte d’Ivoire: les commerces inspectés pour lutter contre la vie chère

Audio 01:28

Du riz en vente dans un supermarché d'Abidjan en avril 2022 (image d'illustration). AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour éviter des hausses généralisées des prix, à cause du contexte de la guerre en Ukraine, les autorités ivoiriennes ont décidé, le 16 novembre, de plafonner les prix d’une vingtaine de produits. Cela va du carburant, en passant par le pain et des denrées de consommation courante comme le riz, le sucre et l’huile. Des règles qui ne sont toutefois pas systématiquement respectées.