Corne de l’Afrique: 20 millions d'enfants en urgence alimentaire, alerte l'Unicef

Étant donné la pénurie d'eau, les familles en Éthiopie, au Kenya et en Somalie sont confrontées à des situations extrêmes. © AP/Jerome Delay

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un peu plus de 20 millions d'enfants sont menacés par la faim, la soif et la maladie en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance publié jeudi 22 décembre. Le changement climatique, les conflits, l'inflation et les pénuries de céréales touchent cruellement la région de la Corne de l'Afrique.