Nigeria: Shell va verser 15 millions d’euros à des communautés agricoles

Après avoir été condamné en 2021 à indemniser des fermiers nigérians du delta du Niger victimes de fuites de pétrole entre 2004 et 2007, la compagnie pétrolière Shell va verser 15 millions d’euros à leur communauté. Le groupe a signé un accord avec la branche néerlandaise de l'ONG « Les amis de la terre » qui a épaulé les plaignants.

C'est l'application d'un jugement de janvier 2021, quand la Cour d'appel de La Haye, aux Pays-Bas, avait condamné la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell. L'affaire remonte à 2008, lorsque quatre fermiers et pêcheurs du delta du Niger (tous décédés aujourd'hui) portent plainte à La Haye contre Shell. Ils reprochent à la compagnie des fuites de pétrole et des marées noires qui ont pollué les sols et les rivières entre 2004 et 2007. Les plaignants sont soutenus par l'ONG internationale « les Amis de la terre ».

Il aura fallu quatorze ans de bataille juridique pour parvenir à un règlement. L'argent ira à trois communautés impactées par les fuites de pétrole. La justice néerlandaise estime que la compagnie est responsable de la pollution. Shell a toujours nié être à l'origine des fuites de pétrole qu'elle attribue à des actes de sabotage. Pour le tribunal, rien ne prouve que des actes malveillants, plutôt qu'un défaut d'entretien des oléoducs, soient à l'origine des pollutions. La firme a d'ailleurs été obligée par la justice d'installer des détecteurs de fuite sur ses oléoducs.

La compagnie n'est pas la seule impliquée dans des affaires de pollution. Des géants comme Chevron sont aussi dans le collimateur des ONG. Elles reprochent aux pétroliers de négliger leurs oléoducs et de ne pas prendre en compte le sort des populations. Le Delta du Niger est, selon plusieurs enquêtes internationales, la zone pétrolifère la plus polluée au monde.

