Éthiopie: dans les relations avec le Tigré, des avancées et des chantiers en suspens

Rebâtir la confiance : tel était l'objectif premier de la première visite, lundi 26 décembre, d'une délégation du gouvernement éthiopien dans la capitale de la région du Tigré. Le rapprochement progresse avec notamment la reprise des vols d’Ethiopian Airlines vers Mekele. Il reste maintenant à mettre en œuvre les promesses encore non tenues de l'accord de paix de Pretoria.

La délégation envoyée dans la capitale du Tigré lundi comptait notamment le conseiller du Premier ministre à la sécurité nationale, mais aussi plusieurs ministres et le directeur de l'agence en charge des infrastructures routières et les PDG des compagnies publiques Ethiopian Airlines, Ethio Telecom et Banque commerciale d'Éthiopie.

Les ministres éthiopiens en visite ont laissé sur place des équipes techniques. Car si la quasi-totalité du Tigré a d'ores et déjà été connecté au réseau électrique national, ce qui reste à faire n'est vraiment pas négligeable. La restauration des télécommunications est un exemple. La société Ethio Telecom a annoncé que 27 villes du Tigré avaient déjà été raccordées au réseau téléphonique. Le raccordement se fera dans les jours qui viennent le long de six routes distinctes, selon sa PDG.

L’agenda incertain du dépôt des armes

Pour ce qui est des vols intérieurs, l'aéroport de Shire est opérationnel, selon le PDG d'Ethiopian Airlines. Et les vols réguliers Addis-Abeba - Mekele doivent reprendre mercredi 28 décembre, ainsi qu'à destination d'Axoum, « bientôt », a-t-il dit. Enfin, selon la direction de la Banque commerciale d'Ethiopie, des « audits » sont en cours pour la restauration des services bancaires, qui n'ont été rétablis que dans certaines villes de la région, mais pas dans la capitale.

Le point de crispation principal reste la question militaire. En vertu de l'accord de paix, les forces tigréennes doivent déposer les armes et l'armée érythréenne, ainsi que les miliciens amharas, doivent se retirer hors de la région, mais selon un agenda qui n'est pas très clair. Toutefois, mardi matin, après son retour à Addis-Abeba, Redwan Hussein, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed, a affirmé que « la remise des armes lourdes » et la reprise de contrôle du Tigré par l'armée fédérale devaient théoriquement être effectives « d'ici jeudi » prochain, le 29 décembre.

