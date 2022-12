Affaire Sonko au Sénégal: le gynécologue qui a examiné Adji Sarr se dit menacé

Adji Sarr après sa confrontation avec Ousmane Sonko, le 6 décembre 2022. (Photo d'illustration) AFP - SEYLLOU

Au Sénégal, le gynécologue qui avait établi le certificat médical d'Adji Sarr, la jeune femme qui accuse de viols l’opposant Ousmane Sonko, se dit harcelé et craint pour sa vie. Alors que l’affaire est encore devant les tribunaux, des individus qu’il n’identifie pas le suivraient et attaqueraient régulièrement sa voiture. Il demande donc à être protégé. L’ONG Amnesty International lui apporte son soutien et a appuyé sa demande auprès du ministre de l’Intérieur.