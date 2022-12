Gabon: tous les trains bloqués après un éboulement sur le Transgabonais

Le transport de minerai sur la ligne du Transgabonais qui traverse le pays (Image d'illustration). © Vincent Vaquin / Creative Commons

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’unique chemin de fer est coupé depuis quatre jours au Gabon. Les fortes pluies et le récent séisme de magnitude 4,8 ont conduit à un éboulement qui a enseveli et arraché la voie ferrée sur une très longue distance. Les ingénieurs et techniciens s’arrachent les cheveux, car les réparations s’annoncent très difficiles. À la veille du réveillon de fin d’année, les populations craignent des pénuries et une flambée des prix.