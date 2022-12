L'Afrique doit former 650 millions de personnes au numérique d'ici 2030, selon le BCG

En dix ans, la pénétration d'internet en Afrique a été multiplié par dix. (image d'illustration) © Shutterstock/Pheelings media

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Jusqu'à 650 millions d'Africains devraient bénéficier d'une formation aux compétences du numérique d'ici 2030, et ce afin que le continent puisse tirer le plus de bénéfice possible du boom numérique actuel. C'est ce que souligne une étude du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, selon laquelle près de neufs patrons africains sur dix estiment prioritaire le développement des formations aux techniques du numérique.