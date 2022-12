L'artiste camerounais Penda Dalle, un des piliers du makossa, est décédé ce lundi 26 décembre, à Paris. Il a contribué à la popularité de ce rythme dans les années 80 et 90.

Publicité Lire la suite

Après un séjour au Cameroun, il était retourné en France pour un suivi médical. Penda Dalle s'est éteint à l'âge de 64 ans après avoir survécu à deux AVC, selon ses proches.

L'artiste aura inspiré de nombreux artistes, dont la musicienne camerounaise Nicole Mara qui parle de la « couleur particulière » que Penda Dalle apportait au makossa.

Sa guitare… c’est elle qui ramenait tout le monde sur la piste parce qu’il avait un doigté assez particulier et personnel. Nicole Mara rend hommage à Penda Dallé Amélie Tulet

« Tout le monde, toutes les générations se levaient parce que tout le monde se reconnaissait dans ses rythmes », se rappelle Mme Mara. Et d'ajouter à propos de souvenirs partagés avec l'artiste : « C'étaient des moments de partage inoubliables ».

L'artiste camerounais était un des piliers du makossa. Il a contribué à la popularité de ce style dans les années 80 et 90 et même au début des années 2000 avec la production de 7 albums dont Na Mala, produit en 1984 et contenant son plus gros succès: Bonadibon.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne