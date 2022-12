Côte d'Ivoire: Fally Ipupa en tête d'affiche du nouveau festival de musique Mother Africa

Le chanteur congolais Fally Ipupa lors d'un précédent concert, le 9 janvier 2022 (Image d'illustration). © Kenzo Tribouillard / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Abidjan accueille la première édition d'un nouveau festival international Mother Africa, les 28 et 29 décembre. 25 000 festivaliers sont attendus pour voir les têtes d'affiche Fally Ipupa, Oxlade, Rema, les stars du rap ivoirien Didi B et Black K et l'étoile montante de l'amapiano Uncle Waffles. Comment Abidjan compte-t-elle se faire une place dans la cour des grands ?