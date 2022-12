Côte d'Ivoire: quatre accusés condamnés à la perpétuité au procès de l'attentat de Grand-Bassam

Les quatre accusés au procès de l’attentat de Grand-Bassam, qui avait fait 19 morts en mars 2016, ont été condamnés à la perpétuité, mercredi 28 décembre. Le tribunal s’est rangé à l’avis donné par le procureur de la République au moment de rendre son verdict. Sept autres accusés, absents, ont aussi écopé de la perpétuité par contumace.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

Après cinq semaines de procès, le tribunal a suivi la position du procureur de la République, Richard Adou. Celui-ci avait demandé, la semaine dernière, « une peine exemplaire et dissuasive » et avait requis la perpétuité pour les quatre accusés présents dans la salle.

Les quatre hommes présents à l’audience, Hantao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Cissé et Hassan Barry, étaient accusés d’être complices de l’attaque qui a coûté la vie à 19 personnes dans la ville balnéraire de Grand-Bassam. Ils avaient aidé les organisateurs pour l’hébergement, le transport ou encore le repérage.

Les quatre ont toujours nié et clamé leur innocence depuis le début de l’instruction. La défense avait demandé l’acquittement pur et simple. Au total, ils étaient dix-huit accusés. Parmi eux, sept absents, en fuite ou en détention au Mali, ont été condamnés par contumace à perpétuité. On trouve parmi eux Kounta Dalla et Ould Baba, les deux cerveaux de l'opération.

Tous étaient accusés sans distinction « d'actes terroristes, assassinat, tentative d’assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre et complicité desdits faits ». Sept d’entre eux ont été acquittés.

