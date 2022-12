Les commerçants et étudiants africains saluent la réouverture des frontières de Chine

De très nombreux les commerçants togolais font le commerce avec la Chine par leurs importations, alimentant le marché togolais. À cause de la pandémie et la quarantaine imposée en Chine pendant quatre ans dû au Covid-19, les transactions ont été faites sur commande. Mais à l’annonce lundi 26 décembre de la fin des restrictions aux frontières chinoises, notamment la fin de la quarantaine stricte, les commerçants togolais accueillent cette annonce avec un enthousiasme teinté de prudence.

Yao n’est plus retourné à Ghuanzu depuis septembre 2019. Il alimente depuis lors sa boutique de chaussures grâce aux commandes en ligne suivant les propositions de ses partenaires. Aujourd’hui, il ne cache pas son enthousiasme, depuis qu’il a appris que la Chine ne va plus imposer la quarantaine pour ceux qui y vont, a-t-il confié à notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé :

« J’apprécie, on va y aller, depuis quatre ans on n’a pas été là-bas, ce qui a un peu compliqué les activités, franchement. »

Le fait de passer des commandes sans être sur place leur a occasionné des insatisfactions et des pertes, poursuit-il. Le moment est venu d’y retourner pour un bon suivi de ses commandes.

Georgette quant à elle est plus prudente. La levée de la quarantaine à l’arrivée en Chine est une excellente nouvelle, dit-elle, mais elle se pose des questions sur l’accueil qui leur sera réservée en tant qu’étrangers :

« Ce serait très bien d’y retourner nous-mêmes, faire nos choix de marchandises. Quand on y va, on assume les choix et cela fait la différence sur le marché. Les clients à la boutique remarquent aussi la différence. Mais partir tout de suite, je le répète, comment vont-ils nous traiter, en tant qu’étrangers ? Non, je ne me mets pas en route tout de suite, je vais attendre un peu. »

Malgré cette ouverture annoncée, la prudence reste de mise chez de nombreux togolais veulent se réserver un temps d’observation jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année prochaine, avant de reprendre le chemin de la Chine.

Une bonne nouvelle pour les étudiants africains

Pour les nombreux étudiants africains, la fin annoncée de la politique du « Zéro Covid » est une très bonne nouvelle, notamment l’Association des étudiants sénégalais en Chine.

Pour le président de l'association des étudiants sénégalais en Chine André Tine, la fin de la quarantaine obligatoire à l’arrivée en Chine est un «ouf de soulagement»

Même son de cloche pour Filomène Ebi, docteure en histoire des relations internationales, qui devait se rendre en Chine pour finir sa thèse, a-t-elle confié à Florine Boukhelifa.

