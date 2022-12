Érythrée: libération d’un évêque et d’un prêtre catholiques arrêtés en octobre 2021

L'église catholique Notre-Dame du Rosaire à Asmara, la capitale de l'Erythrée. Maheder HAILESELASSIE TADESE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Érythrée, l'évêque catholique et un prêtre arrêtés il y a plus d'un an ont été libérés de prison mercredi. Abune Fikremariam Hagos avait été intercepté par la police à l'aéroport international d'Asmara, rejoignant deux autres ecclésiastiques arrêtés deux jours plus tôt. Comme c'est habituel en Erythrée, aucun motif d'arrestation n'avait été communiqué.