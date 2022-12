Congo-Brazzaville: le guitariste Passy Mermans des Bantous de la Capitale est mort

Les Bantous de la Capitale, premier orchestre congolais créé en 1959, ont perdu leur dernier monument. Le guitariste Passy Mermans, alias Mermans 1er, est mort le mercredi 28 décembre à Brazzaville. Il avait 80 ans.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

C’est au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville que Passy Mermans a rendu l’âme des suites d’une longue maladie, selon ses proches. « Avec lui, disent-ils, c'est une légende que nous perdons ». Adolescent, c’est dans sa région natale du Pool, proche de Brazzaville, que Passy Mermans fait ses premiers pas en musique.

Il est guitariste, mais également auteur et compositeur. Les Bantous de la Capitale le repèrent et le recrutent en 1963. En compagnie de grands talents, tels Nino Malapet, Jean Serge Essous ou encore Edo Nganga, il fait la pluie et le beau temps de cet orchestre né à la veille de l’indépendance du Congo.

Il laissera « un grand vide »

Suite à des désaccords, il claque la porte des Bantous de la Capitale et s’en va créer en 1990 « les Bantous monument », avec d’autres virtuoses comme Pamelo Mounka ou encore Célestin Kouka. En 1997, il réintègre les Bantous pour ne plus les quitter jusqu'à son dernier souffle.

Selon les mélomanes, sa disparition laisse un « grand vide » dans l’univers de la musique congolaise et africaine, une année seulement après l’inscription de la Rumba congolaise au patrimoine immatériel de l’humanité.

