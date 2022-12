Dakar à travers les yeux des artistes qui y vivent

Getty Images/David Else

C’est un bel ouvrage qui rend hommage à la capitale sénégalaise et à sa culture foisonnante. Dakar nid d’artistes, ou comment 100 artistes partagent leur regard sur la ville et leurs émotions. Une promenade émotionnelle à travers les yeux de la bouillonnante scène culturelle contemporaine : designers, slammeurs, photographes…

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Cent artistes dakarois présentent leur ville dans ce livre. Chacun a choisi un mot pour la définir et a écrit un petit texte pour raconter ce qu’elle lui inspire. La maison d’édition marocaine Malika, à l’origine de ce projet, avait commencé par Casablanca nid d’artistes. Dakar est la deuxième destination.

Je suis émue et heureuse de vous annoncer la sortie de « Dakar, nid d’artistes » ce 22 décembre 2022.

2 ans et demi de travail. 100 artistes invités (une liste EPOUSTOUFLANTE).❤️

Maintenant, il est à vous les amis.🥰

Sortie à Dakar le 22 Décembre.

Amazone, Fnac : Janvier 2023 pic.twitter.com/PWRP7N4ih9 — Aïsha Dème (@DemeAisha) November 23, 2022

L’éditrice Malika Slaoui a contacté Aïsha Dème, entrepreneuse dans la culture et ultra connectée aux artistes de la ville, pour rassembler les talents et leur donner la parole. « Je dis toujours : ‘Dakar, mon amour’. Sur les réseaux sociaux, je suis connue pour ça, je suis venue dans la culture en faisant une plateforme dédiée à Dakar, donc absolument : Dakar, c’est dans notre ADN ! », s’exclame Aïsha Dème.

« Des énergies extraordinaires »

Pour l’entrepreneuse, la capitale sénégalaise est « un carrefour, pas seulement de cultures, mais toutes les nationalités, les gens viennent de partout ». Dans ce livre, « chacun amène un regard, explique-t-elle. Vous allez savoir où Youssou N’Dour aime manger, par exemple, ça, je trouve que c’est énorme. C’est fascinant de discuter avec Ken Bugul, c’est fascinant de voir le Dakar de Mbougar Sarr, c’est fascinant de voir la Dakar du jeune slammeur de la banlieue, de voir la différence entre les deux ».

C’est ce qui est beau dans ce livre : chacun amène un regard, et on voit, chez chacun, cet attachement à la ville. Aïsha Dème sur l'ouvrage « Dakar nid d'artistes » Juliette Dubois

La chanteuse et musicienne Kya Loum, surnommée « L’enfant de Gueule Tapée », est venue jouer ses belles chansons afro blues à l’occasion du lancement du livre. Elle participe aussi au projet, et c’est le mot « vibration » qu’elle a choisi pour définir Dakar : « Parce que tout simplement, tout vibre. Ce sont des énergies extraordinaires qu’on a ici. Les rythmes, les bruits, ça m’inspire énormément. Malheureusement, ce ne sont pas tout le temps des choses positives. Les enfants que je vois dans les rues, les Talibés, m’ont inspiré à écrire une chanson ou deux, d’ailleurs. »

Une ville-monde cosmopolite

Le photographe Matar Ndour parcourt la ville depuis près de 40 ans avec ses objectifs. Quand il a une panne d’inspiration, Dakar le sauve toujours : « Juste sortir ! Dakar, avec ses couleurs… Dakar, avec ses encombrements… et c’est ça qui fait le charme de la ville. Dakar qui étouffe. Les endroits que je préfère, c’est dans les marchés, dans les places publiques, dans les concerts. Il suffit juste de savoir observer la beauté. »

Plusieurs des photos de Matar Ndour illustrent Dakar nid d’artiste. On y voit ses plages ou ses étals de marché. Et pour définir Dakar, la ville où tout le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest se croisent, il a choisi le mot « cosmopolite ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne