Bénin: l’Église appelle à des législatives «transparentes et pacifiques»

Audio 01:22

L'Église catholique du Bénin est très impliquée dans le processus démocratique du pays, avec l'organisation d'une rencontre à Notre-Dame de Cotonou. Ici, le 17 novembre 2011. © Rebecca Blackwell / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Église catholique du Bénin, très impliquée pour la démocratie, a organisé jeudi 29 décembre un rassemblement de prières et d’engagements avec les religieux, les politiques et la société civile pour que les législatives du 8 janvier soient « transparentes et pacifiques ». Dans les bancs étaient aussi présents des opposants récemment libérés, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Cela pour éviter les violences enregistrées lors de scrutins précédents.