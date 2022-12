«Battle on Buka Street», le film qui cartonne au box-office nigérian

Le film « Battle on Buka Street », sorti le 16 décembre 2022, est en première place du box-office nigérian.

Au Nigeria, un film nollywoodien fait plus fort que les films américains après seulement deux semaines de sortie. Battle on Buka Street, une comédie dramatique nigériane sortie en salle le 16 décembre, devance même le célèbre Avatar 2, la voie de l’eau, si l’on en croit la presse du pays.

Battle on Buka Street est devenu le premier film local le plus rentable dans l'histoire du cinéma nigérian en son premier jour d'exploitation. Il a engrangé ce jour-là 135 millions de nairas, soit près de 285 000 euros : un véritable record, et une manière parfaite de clôturer l'année pour le cinéma de Nollywood.

Cette sortie réussie confirme une tendance de fond remarquée au cours de l'année. Plusieurs films nigérians ont, en effet, concurrencé les films américains sortis dans le pays.

La cuisine au cœur d'un duel passionné

Ce long-métrage qui dénonce la polygamie puise sa force dans la réalité nigériane. Il est comme un miroir de la société dans lequel les spectateurs peuvent se retrouver. L'action se déroule dans un quartier connu pour ses plats bon marché, préparés et vendus par des femmes talentueuses.

Le film raconte comment deux femmes se lancent dans une bataille acharnée afin de remporter le titre de « roi de la rue Buka », un titre conféré au meilleur vendeur des plats locaux. Le duel qui se déroule dans le domaine de la cuisine évolue, chargé de couleurs et de musique.

Battle on Buka Street, dont les protagonistes dialoguent essentiellement en anglais, est également sorti jeudi 29 décembre dans plusieurs villes aux États-Unis.

