Mali: les 46 soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de prison

Les 46 soldats ivoiriens, détenus à Bamako et que le Mali accuse d'être des mercenaires, alors qu'Abidjan affirme qu'ils étaient en mission pour les Nations unies (ONU), ont été condamné ce vendredi 30 décembre à 20 ans de prison. Les trois soldates libérées en septembre ont, elles, écopé de la peine de mort par contumace.

La Cour d'assises de Bamako a rendu sa décision, vendredi 30 décembre, dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Le communiqué, signé du procureur général Ladji Sara, a été publié dans la soirée, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel.

À l'issue de deux jours d'audience, la justice malienne a condamné chacun à une peine de 20 ans de réclusion criminelle et deux millions d'amende pour « attentat et complot contre le gouvernement », « atteinte à la sûreté extérieure de l'État », « détention, port et transports d'armes et de munitions de guerre ou de défense (...) ayant pour but de troubler l'ordre public et par l'intimidation ou la terreur ». Les armes ont été confisquées.

Dans un second arrêt, la cour a également condamné, par contumace, les trois soldates ivoiriennes libérées en septembre à la peine de mort, ainsi qu'à 10 millions d'euros d'amende.

Ce verdict lourd ne contredit toutefois pas, selon les observateurs, l'accord signé il y a quelques jours par Bamako et Abidjan, car la possibilité d'une grâce présidentielle existe toujours.

