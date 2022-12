Pour les Gabonais, l’égalité femme-homme est encore imparfaite dans le pays

Une femme vote à Libreville au Gabon lors des législatives de 2018 (Image d'illustration). © JOEL TATOU / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les Gabonais estiment que leur pays a des efforts à faire en matière d’égalité femme-homme. C'est la principale conclusion d'une enquête d'Afrobarometer publié jeudi. Ces dernières années, les Gabonais estiment qu'hommes et femmes sont devenus plus égaux. Mais les trois-quarts d'entre eux affirment qu'en la matière, il faut aller encore plus loin.