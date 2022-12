Somaliland: violences meurtrières dans la ville de Las Anod

Hargeisa, capitale de la région autonome du Somaliland située au nord-ouest de la Somalie. (Photo d'illustration) Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Somaliland - État auto-proclamé du nord de la Somalie - des manifestations populaires ont été réprimées dans la violence dans la ville de Las Anod, une ville disputée à la frontière du Puntland. Selon plusieurs sources, des habitants sont spontanément descendus dans la rue après un nouvel assassinat, plus tôt dans la semaine, derrière lequel ils voient la main du pouvoir. Des sources médicales et médiatiques ont dénombré plus d'une dizaine de morts depuis mardi 27 décembre.