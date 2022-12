Soudan: nouvelles violences au Darfour du Sud, le pouvoir mis en cause par une ONG

Le Darfour du Sud, région de l'ouest du Soudan est régulièrement secoué par des violences attribuées par le pouvoir aux affrontements tribaux. Mais les habitants imputent ces violences, au contraire, aux forces gouvernementales.

Neuf nouvelles personnes ont été tuées jeudi à Zalingei, au centre du Darfour suite à des affrontements, selon les autorités locales. La semaine dernière, 19 autres personnes avaient déjà trouvé la mort et une quarantaine avaient été blessées au Darfour du Sud, à l'ouest de Nyala. Treize villages ont été brûlés et les bétails tués ou confisqués. Des milliers d'autres étaient contraint de fuir selon l’ONU.

Pour Adam Regal, porte-parole de la Coordination générale pour les réfugiés et les déplacés au Darfour, joint par Houda Ibrahim, de la rédaction Afrique, « c'est le pouvoir qui combat les citoyens du Darfour » : « Ce qui se passe au Darfour est une lutte ancienne qui se renouvelle, lancée en 2003 par le régime el-Béchir et qui continue aujourd'hui.

Son objet principal consiste à déplacer par la force les autochtones. En appliquant la politique de la terre brûlée adoptée par les régimes dictatoriaux au Soudan, y compris le pouvoir actuel. Ce pouvoir n'est composé d'ailleurs que de membres du comité sécuritaire d'el-Béchir, responsable des massacres de Darfour.

Les crimes perpétrés à l'est de Nyala et dans les camps de Zalingei sont commis par les mêmes auteurs des anciens massacres. Ceux qui ont brûlé les villages endossaient les habits officiels que les forces d'intervention rapide et se déplaçaient avec les mêmes véhicules... Ils étaient bien organisés.

C'est le pouvoir qui combat ces citoyens du Darfour pour les chasser, les remplacer et récupérer leurs terrains. Les forces des interventions rapides sont impliquées dans ces évènements regrettables. Les vidéos des attaques en témoignent. »

