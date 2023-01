Madagascar: les vœux et appels du président Andry Rajoelina pour 2023

À Madagascar, Andry Rajoelina a présenté ses vœux à la Nation le 31 décembre. Un discours retransmis à la télévision nationale et à la radio dans lequel le président malgache a fait le bilan de 2022 mais aussi celui de ses quatre années à la tête du pays. Son mandat s'achève à la fin de l'année 2023.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Alors que les foyers malgaches peinent à se relever de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et qu'ils subissent de plein fouet la flambée des prix de ces derniers mois, le président malgache, qui entame la dernière année de son mandat, a évoqué de l'espoir et a demandé de la patience.

« La reconstruction du pays ne peut pas se faire en un an, deux ans ou trois ans. Ce n'est pas un travail facile ou rapide. Il y a des travaux à court terme et d'autres à long terme qui suivent les programmes que nous avons mis en place pour relever le pays », a-t-il déclaré.

Andry Rajoelina a notamment fait la liste des infrastructures construites pendant son mandat et celles qui restent à construire, notamment les routes, points noirs, depuis des dizaines d'années, dans la Grande Île.

Alors que les Malgaches vivent au rythme des coupures d'électricité, le président a aussi promis « d'accélérer la mise en place d'infrastructures de production d'énergies renouvelables. »

Andry Rajoelina a clôturé son discours avec un message destiné à l'opposition mais aussi à son propre camp alors que les députés de son parti ont pris part au dépôt d'une motion de censure, finalement avortée, contre le gouvernement, au début du mois de décembre.

« Pour ceux qui ne font que critiquer, je ne pense pas que les critiques vont aider à développer le pays. […] On peut débattre mais on ne peut pas dire des mensonges et répandre des fausses informations. Cherchons des idées qui apportent des solutions et du bien à la population. […] Le peuple malgache n'a plus besoin de désordre. Il faut arrêter les querelles politiques qui détruisent les valeurs morales et qui freinent le développement. Nous n'acceptons pas le désordre qu'il soit interne ou externe parce que si on veut que Madagascar se développe, il nous faut un apaisement politique. Donc j'invite tout le monde à être sensible à cet apaisement et à ne pas accepter le désordre et la haine parce que les Malgaches ont besoin de vivre en paix et dans la quiétude. Les Malgaches ne veulent plus de division », a-t-il appelé.

Le chef de l'État a également annoncé une série de remises de peine à l'égard de certains détenus, entre autres, les femmes de plus de 60 ans et les hommes de plus 65 ans condamnés à des peines criminelles et ayant purgé au moins dix ans de prison.

