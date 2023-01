Treize migrants retrouvés morts après un naufrage au large du Maroc

Treize migrants marocains ont été retrouvés morts après le naufrage de leur embarcation au large des côtes sud du Maroc, selon plusieurs médias locaux. Leur bateau de fortune se dirigeait avec ses 45 passagers vers les Canaries, une destination que tentent de rejoindre de plus en plus de migrants africains.

Les autorités marocaines n'ont pas encore confirmé le naufrage mais selon le site d'information 2M, le canot pneumatique a chaviré à peine entré en mer, au large de Mirleft, petit port marocain au sud d'Agadir.

Selon le site d'information Hespress, il aurait heurté un rocher. Les corps inanimés de 13 migrants marocains ont été repêchés dont celui d'une femme. 24 autres migrants, dont un mineur, ont été secourus. Le bilan de 13 morts pourrait encore s'alourdir car huit autres personnes sont portées disparues.

Au total, 45 personnes se trouvaient à bord de ce bateau de fortune qui se dirigeait vers Las Palmas, dans l'archipel espagnol des Canaries. Ils avaient versé des sommes allant de 20 000 à 25 000 dirhams (1 800 à 2 200 euros).

Cette route maritime est très périlleuse. Depuis 2018, elle a fait près de 7 700 victimes sur les 11 200 migrants morts ou disparus en tentant de rejoindre l'Espagne, selon l'ONG Caminando Fronteras. Mais elle est de plus en plus empruntée par les migrants depuis 2019, date à laquelle les patrouilles se sont intensifiées en Méditerranée.

Depuis début 2022, 27 789 migrants ont réussi à rejoindre clandestinement l'Espagne (dont 15 742 aux îles Canaries), selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, arrêtés le 15 décembre.

Et samedi, les forces navales libyennes ont intercepté prés de Benghazi, dans l'est libyen, un chalutier transportant 650 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe. Des ressortissants Bangladais, Syriens et Égyptiens.

