Voeux de Nouvel an au Sénégal: Macky Sall promet la bonne gouvernance sur fond de concert de casseroles de l'opposition

Au Sénégal, dans le traditionnel discours à la Nation à l’occasion du Nouvel An, le chef de l’État a dressé le bilan des actions de son gouvernement en cette année 2022 marquée par une conjoncture économique difficile. Une « année sociale » a déclaré Macky Sall, mettant l’accent sur les subventions et mesures prises en faveur du pouvoir d’achat. De son côté, la principale coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi avait appelé à un concert de casseroles pour dénoncer la « mal gouvernance » selon elle.

Charlotte Idrac

« Le Sénégal est aujourd’hui passé d’un État d’indigence à un État d’émergence », assure le chef de l’Etat. Malgré « l’impact de la pandémie et d’une guerre majeure » sur l’économie, le Sénégal fait face, affirme Macky Sall. Le taux de croissance, établi à 4,8% en 2022 « devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023 » avec le début de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Alors que le gouvernement est interpellé sur la gestion des fonds de lutte contre le Covid, le président promet la bonne gouvernance : « L’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie Covid-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière ».

Dans ce discours d’une petite trentaine de minutes, Macky Sall n’a pas levé le flou sur ses intentions pour la présidentielle de 2024. Mais dans un climat politique crispé, le chef de l’État a évoqué « l’héritage » d’une « nation unie dans sa diversité, paisible et stable » : « Nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est ».

A toutes et à tous, mes chers compatriotes, j’exprime mes sentiments affectueux, avec mes vœux les meilleurs ; vœux de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite.

Bonsoir et déwéneti. pic.twitter.com/LXDDJLMK38 — Macky Sall (@Macky_Sall) December 31, 2022

Au même moment que le discours du chef de l’État, la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi -menée entre autres par Ousmane Sonko et Khalifa Sall -, avait donc appelé à faire du bruit pour protester contre le régime. Ce qui annonce la couleur du débat politique en 2023.

