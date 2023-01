Îles Chagos: les négociations entre Londres et Maurice sur la souveraineté de l'archipel ont débuté

Diego Garcia, la plus grande des îles Chagos.

Port-Louis annonce l’ouverture des négociations diplomatiques avec Londres sur la dispute territoriale vieille de 57 ans autour de l’archipel des Chagos, dont l’île principale, Diego Garcia, est occupée par une base militaire américaine.

Avec notre correspondant à Port-Louis, Abdoollah Earally

Annoncées formellement en novembre dernier par Port-Louis et Londres, ces négociations, souhaitées depuis un demi-siècle par Maurice, ont enfin démarré. L’information a été communiquée par le Premier ministre mauricien lors de ses vœux à la nation. Pravind Jugnauth n’a apporté aucune autre précision, ni sur le calendrier des négociations, ni sur les représentants des deux parties.

« Maurice et la Grande-Bretagne ont décidé d’entamer des négociations sur la question de la souveraineté de l’Archipel des Chagos », a déclaré le chef du gouvernement mauricien. Pour James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères anglais, il s’agit de discussion sur « le territoire britannique de l’océan Indien ». Ce que Port-Louis a soigneusement évité de reprendre.

Maurice et Londres espèrent trouver un accord dès le début de cette année. Le gouvernement mauricien ne souhaite pas le départ des Américains de la base de Diego Garcia. Les sources diplomatiques indiquent qu’il souhaite tirer des bénéfices commerciaux, financiers et sécuritaires de tout accord avec Londres. Un projet de cogestion est même évoqué.

La Grande-Bretagne souhaite, pour sa part, un accord rapide sur le contentieux territorial ainsi qu’une solution pour la population chagossienne, expulsée de l’archipel dans les années 1960 et 1970. Dans le même temps, le Royaume-Uni souhaite toujours exercer ses droits sur la base militaire américaine de Diego Garcia, jusqu’en 2036.

Mais officiellement, les deux pays annoncent un accord en droit international pour résoudre toutes les questions en suspens.

Si Londres a choisi les négociations, c’est grâce à une série d’initiatives internationales de Maurice et des actions juridiques menées par les anciens habitants des Chagos. Ces actions ont fini par isoler et embarrasser Londres. Le coup d’éclat est intervenu en mai 2019 avec une résolution des Nations unies réclamant la reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur les Chagos et le départ des Britanniques du territoire.

« Crime contre l'humanité »

Environ 2 000 natifs de l’archipel avaient été expulsés de leur terre par les Britanniques pour ouvrir la voie à la base américaine de Diego Garcia. Parmi eux, Olivier Bancoult, à Maurice depuis l’âge de 4 ans. Il mène depuis plus de 40 ans un combat avec un objectif : « retourner » sur ses terres.

Avoir forcé les Chagossiens à quitter leurs îles pour l'installation de la base militaire, c'est une déportation qui est condamnable, qui peut être jugé comme un crime contre l'humanité.

Olivier Bancoult, leader du groupe réfugiés Chagos Abdoollah Earally

Est-ce que l’origine indienne du Premier ministre britannique Rishi Sunak pèsera en faveur de la diaspora indienne, très présente à Maurice ? Les habitants de l’archipel ont leur mot à dire. Un groupe de pression affirme que l'avenir est décidé « sans la participation de la communauté elle-même ».

Les liens entre Rishi Sunak et Maurice se tissent également à travers des accusations de fraudes fiscales concernant son épouse. Akshata Murty détient 5% des parts d’IMM, une société écran mauricienne spécialisée dans l’évasion fiscale pour les contribuables indiens. Un scandale que la presse anglaise a fait ressortir avant son accession au poste de Premier ministre, rapporte notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher.

