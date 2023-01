Burkina Faso: le prélèvement pour l’effort de guerre indigne les enseignants

Ces personnels-là consentent d’un énorme sacrifice dans cette guerre. C’est les pertes humaines les plus récentes, notamment le 4 décembre dernier, ils ont des traumatismes et des conditions extrêmement difficiles de travail. Et puis il y a les menaces permanentes qui ont cours contre ces personnels-là. Et il y a aussi que les personnels de l’éducation ont contribué financièrement à travers une opération de collecte de fonds en soutien aux forces de défense et de sécurité, pendant au moins trois ans maintenant. Le deuxième niveau, c’est la vie chère, qui s’est fortement aggravée et qui a érodé considérablement le pouvoir d’achat des travailleurs de façon générale. Et puis un troisième argument, c’est que nous constatons une grande gabegie dans la gestion des ressources publiques, dans la presse, les structures de contrôle font des révélations et l’audit de l’armée est une revendication de notre peuple.