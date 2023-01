Corne de l'Afrique: l’Ukraine livre des céréales pour soulager la tension alimentaire

Si cette livraison particulière s'inscrit dans le cadre de « Grain From Ukraine » - un programme humanitaire lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky - les livraisons de céréales sont possibles grâce à l’Initiative des céréales en mer Noire, un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine. Cela après un accord scellé le 22 juillet et qui a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre. Il a été reconduit mi-novembre pour les quatre mois d'hiver.

Selon le ministère ukrainien de la Politique agraire, 580 navires au total à ce jour ayant transporté 15 millions de tonnes de céréales ont quitté depuis juillet les ports ukrainiens à destination d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Certaines de ces livraisons ont été accusées de finir avant tout dans les pays riches.

Le 15 décembre, la secrétaire générale de la Cnuced, Rebeca Grynspan a balayé ces accusations, et a expliqué l'importance de différencier les exportations de céréales pour le bétail de celles destinées aux humains. « Soyons clairs, les aliments pour animaux ne sont jamais allés en majorité dans les pays en développement », a-t-elle indiqué.

En revanche, « les pays en développement ont largement bénéficié de l'Initiative sur les céréales de la mer Noire » en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, a-t-elle soutenu. Ainsi, deux tiers des exportations de blé sont destinées aux pays en développement, a-t-elle dit en guise d'exemple.

Pour Markiyan Dmytrasevych, vice-ministre ukrainien de la Politique agraire et de l'Alimentation, l’Ukraine a mis en place un programme spécifique pour « contribuer de manière significative à la prévention de la famine » dans les pays africains.

Les pays africains doivent clairement prendre conscience de qui les soutient réellement et de qui, au contraire, est la cause des problèmes et de la colère. Ils doivent savoir que c'est la guerre menée par la Russie qui est à l'origine de la crise alimentaire mondiale, cette guerre qui a étendu la risque de famine à au moins 70 millions de personnes dans le monde.

L'Ukraine a toujours été un partenaire fiable pour l'Afrique. Pendant la guerre, nous avons mis à l'agenda l'enjeu de l'alimentation comme une de nos priorités, pour gagner le soutien des pays africains. D'autant que l'Ukraine elle-même a connu une famine créée de toute pièce par les autorités soviétiques il y a presque 90 ans. Nous savons à quel point c'est une tragédie pour le peuple. C'est pour tout ça que l'Ukraine contribue de manière signficative à la prévention de la famine dans les pays du continent africain.