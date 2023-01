Le Maroc ferme ses frontières aux personnes en provenance de Chine

Le Maroc ferme ses frontières à tous les voyageurs en provenance de Chine, quelle que soit leur nationalité. La décision a été prise par les autorités marocaines, le 31 décembre, et elle sera effective dès mardi 3 janvier. La date de la levée de cette restriction n’a pas été précisée.

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

Le 7 décembre dernier, Pékin a brusquement mis fin à sa politique « zéro Covid », jusque-là appliquée dans le pays. C’est l’explosion des cas de contaminations au Covid-19, en Chine, ces dernières semaines, qui a motivé le ministère des Affaires étrangères marocain à prendre cette décision.

Il faut rappeler que le Maroc a longtemps fermé ses frontières pendant la pandémie et son économie a été lourdement impactée par les différents confinements. Pour éviter d’être à nouveau dans cette situation, le royaume préfère prévenir que guérir et prend les devants.

Mais le ministère des Affaires étrangères marocain se veut rassurant et précise que « cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays ».

Cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays et auquel le Royaume demeure fortement attaché. — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 31, 2022

Les échanges entre le Maroc et la Chine n’ont cessé de croître, ces dernières années : plus de 80 projets d’investissements chinois sont en développement au royaume. Par ailleurs, le Maroc est le premier pays du Maghreb à avoir rejoint le projet de « nouvelles routes de la soie » qui vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

