Le Mozambique entre au Conseil de sécurité de l’ONU

Depuis le 1er janvier, le Mozambique dispose d'un siège comme membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la première fois de son histoire.

Élu en juin, le Mozambique remplace le Kenya à la table de la plus haute institution des Nations unies. C’est une étape importante pour ce pays d’Afrique australe qui a donc entamé son mandat de deux ans le 1er janvier 2023.

Son président, Filipe Nyusi, a annoncé qu'il ferait de la demande de deux sièges permanents pour l'Afrique une priorité du mandat mozambicain.

Sur les crises africaines en revanche, notamment celle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le Mozambique risque d'observer la plus stricte neutralité, selon Michel Cahen, directeur de recherche émérite du CNRS à l'Institut de sciences politiques de Bordeaux. Car le Rwanda, qui est tenu comme responsable d'une bonne partie de la déstabilisation de l'est du Congo, « est le principal allié militaire du Mozambique dans la lutte contre les jihadistes au nord du pays. Ainsi, je vois mal le Mozambique entrer dans une politique de pression à l'ONU sur le Rwanda pour qu'ils cessent de soutenir une partie des rebelles de l'est congolais », analyse l’expert.

De plus, l’aide militaire du Rwanda au Mozambique est très importante et pour le Mozambique, cette aide est aussi le moyen de ne pas trop dépendre de l’appui régional de la Communauté des pays d'Afrique australe (SADC). « Donc, je crois que ce positionnement va quasiment immobiliser toutes politiques mozambicaines dans l'affaire du Congo », ajoute le chercheur.

Concernant l’Ukraine, le Mozambique risque de ne pas, non plus, prendre position. Même si « le Mozambique n’est pas pro-russe, rappelle le chercheur, il a toujours essayé de manœuvrer pour ne faire partie d'aucun camp ».

Ainsi, « le Mozambique va continuer dans une politique extérieure indépendante qui sera du reste proche de celle de Lula, nouveau président du Brésil : ne pas appuyer la Russie, mais ne jamais la condamner », prédit-il. Par exemple, lors du vote d'une résolution onusienne sur la guerre en Ukraine du 24 mars 2022, le Mozambique s'est abstenu. Et il a fait de même le 12 octobre lors du vote à l’Assemblée générale de l’ONU d'une résolution condamnant « l’annexion illégale » de territoires ukrainiens par la Russie.

