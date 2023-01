Sénégal: deux députés condamnés à six mois de prison ferme après les violences à l’Assemblée

Les images ont fait le tour des télévisions et des réseaux sociaux : en pleine session, - 2 décembre 2022 -, le député Massata Samb du parti PUR - membre de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi - se dirige résolument vers Amy Ndiaye et lui assène une gifle. © Dakaractu - AFPTV

Au Sénégal, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés lundi 2 janvier au matin à six mois de prison ferme. Les élus membres de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi ont été reconnus coupables de « coups et blessures volontaires » contre la députée du pouvoir Amy Ndiaye, pour des faits lors d’incidents à l’Assemblée nationale le 1er décembre dernier.