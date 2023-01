Le Maroc rend hommage à Abderrahim Tounsi, dit Abderraouf

Abderrahim Tounsi, plus connu sous son pseudo Abderraouf, vient de disparaître à l’âge de 86 ans. Le comédien a fait rire de nombreuses générations. Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient.

« Je salue l’un des pionniers de la comédie engagée au Maroc, connu et aimé pour son authenticité et sa créativité. » Dès l’annonce de la disparition d’Abderrahim Tounsi, qui était souffrant depuis de longs mois, les chaînes nationales ont repris le message transmis par le roi Mohamed VI à la famille.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'humoriste feu Abderrahim Tounsi. — Le Roi Mohammed VI (@SM_Mohammed_VI) January 2, 2023

Une voix haut perchée, bonnet sur la tête, vêtements larges : tout le monde au pays connaît Abderraouf. Personnage créé en 1967, inspiré d'un copain d'école, burlesque, naïf qui a grandi avec le développement de la télévision. Mais un personnage qu’Abderrahim Tounsi a transformé aussi en porte-parole politique de tout un peuple, explique la comédienne Hanane Fadili, tête de pont de la nouvelle scène comique au Maroc. « Vous étiez le porte-parole comique des plus pauvres, des petites gens. Vous osiez dire ce que l’humble citoyen ne pouvait dire à l’époque. »

Abderrahim Tounsi recevant son trophée d'hommage entouré de sa fille et de la comédienne Hanane Fadili #FIFM2016 pic.twitter.com/yeiAcfdSgC — Marrakech International Film Festival (@Marrakech_Fest) December 6, 2016

En 1958, c’est en prison qu’Abderrahim Tounsi a découvert le théâtre et la comédie, condamné par les colons français pour acte de résistance. Mais c’est suite à un grave accident de voiture qu’il a décidé d’en faire son métier et sa vie. Inspiré par Chaplin et son cinéma muet, Abderrahim Tounsi a réellement créé un style, est devenu au fil du temps le père des comédiens du Maroc. Sur les réseaux sociaux, Jamel Debbouze a par exemple indiqué : « Tu m’as donné envie de faire ce métier, on ne t’oubliera jamais ».

