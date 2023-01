RDC: quelques couacs depuis le lancement de l'enrôlement des électeurs, la Commission électorale répond

Archive: compilation des résultats de l'élection présidentielle en RDC du 30 décembre 2018 par les agents de la Céni, à Kinshasa, le 4 janvier 2019. REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo, cela fait une semaine que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a lancé l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs. Cette étape concerne d’abord les provinces de l’Ouest du pays et est censée durer 30 jours. Les débuts ont été marqués par plusieurs couacs en province et dans la capitale. Une semaine après, quel bilan et quelle réponse de la CENI ?