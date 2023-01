Affaire des 46 soldats ivoiriens: à Bamako, Gnassingbé plaide pour la grâce présidentielle

Je remercie le Colonel Assimi Goïta @GoitaAssimi, Président de la Transition et le peuple malien pour l’accueil chaleureux reçu ce jour à Bamako.



Nous évoquerons la coopération bilatérale, et des sujets d’intérêt commun, notamment la paix, la sécurité et l’intégration régionale pic.twitter.com/ItJsK916BO