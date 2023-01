Guinée équatoriale: trois proches de Teodoro Obiang mis en examen par la justice espagnole

Teodoro Obiang Nguema en 2017 (Image d'illustration). © DAVID MERCADO / REUTERS

L’Audience nationale espagnole, l’une des plus hautes juridictions du pays, a mis en examen trois personnalités politiques de poids pour « terrorisme » et « torture ». Il s’agit de Carmelo Ovono Obiang, un des fils de dirigeant Teodoro Obiang, au pouvoir depuis 1979 en Guinée équatoriale, et chef du service de sécurité à l’extérieur, de Nicolas Obama Nichama, responsable de la sécurité intérieure, et d'Isaac Nguema Endo, directeur général de la Sécurité présidentielle.