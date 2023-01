RDC: Jean-Claude Muyambo Kyassa annonce sa candidature à la présidentielle de 2023

L'ancien ministre Jean-Claude Muyambo Kyassa a annoncé ce mardi sa candidature à la présidentielle de 2023.

« Je suis candidat président pour les élections de 2023 ! », a déclaré mardi Jean-Claude Muyambo Kyassa acclamé par la foule réunie pour son meeting à Lubumbashi. Cet avocat né à Kolwezi, dans le sud de la RDC, a été ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire sous le régime de Joseph Kabila. Il est aujourd'hui président national de la Scode (Solidarité congolaise pour la démocratie).

Lors de l'annonce de sa candidature, il a exprimé être « conscient de la souffrance de la population congolaise » et de « l'insécurité ». « On va se mettre d’accord et nous allons diriger ce pays », a-t-il soutenu avant d'ajouter que pour chaque problème, « il n'y a toujours qu'une solution: qu'on cesse de nous distraire ».

Il a également annoncé qu'il quittait l'Union sacrée de la nation, la plate-forme politique du président Félix-Antoine Tshisekedi créée fin 2020. « J’ai vu tous les faucons qui ont eu à travailler avec le président Kabila se verser dans l'Union sacrée. Pour moi, il n'y a pas eu un changement, raison pour laquelle je quitte l'Union sacrée », a-t-il déclaré.

L'élection présidentielle en RDC est prévue le 20 décembre 2023, a déclaré la Céni en novembre dernier. Ce jour, les Congolais seront appelés aux urnes pour élire leurs députés ainsi que les députés provinciaux et des conseillers communaux.

