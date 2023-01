Une affaire de détournements de plusieurs milliards de FCFA secoue la banque agricole du Niger

Après un contrôle à la Bagri, les inspecteurs de la Centif ont découvert d’importants détournements de fonds au sein de la banque agricole du Niger.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

Tout est parti d'un contrôle de routine à la Banque agricole du Niger, la Bagri, durant lequel les inspecteurs de la cellule nationale de traitement des informations financières, la Centif, ont mis en évidence des mouvements suspects d'importants fonds.

L'institution spécialisée dans le démantèlement des trafics en matière financière à constater que plusieurs milliards de FCFA étaient logés sur le compte d'un agent subalterne de la banque. Plus surprenant encore, plusieurs centaines de milliers de FCFA ont été retrouvés sur le compte du planton de la banque.

En poursuivant ses investigations, la Centif s'est rendue compte que plus de quatre milliards de FCFA ont été soustraits des caisses de la Bagri. Très vite, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Niamey. Le doyen des juges a interpellé six personnes, parmi lesquelles quatre cadres supérieurs de la banque, dont le directeur général et le directeur de la comptabilité. Un juge du pôle économique et judiciaire a ensuite été saisi et a placé les accusés sous mandat de dépôt.

Ce détournement de plusieurs milliards de FCFA à la Bagri, qui bat déjà des ailes, a été très commentée sur les réseaux sociaux et met la Bagri, une institution déjà fragilisée dont la mission est d'aider le monde rural à travers des crédits agricole, dans une très mauvaise posture.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne