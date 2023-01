Violences dans le Kasaï en RDC: le collectif des victimes a saisi la Cour pénale internationale

Audio 00:42

Bandeau rouge, symbole des Kamuina Nsapu, découvert près de l’une des dix-neuf fosses communes documentées par l’ONU. Sonia Rolley/RFI

Texte par : RFI Suivre

En République démocratique du Congo, six ans après les violences dans le Kasaï, les victimes n’ont toujours pas obtenu justice. Entre 2016 et 2017, les violences commises par les milices Kamuina Nsapu et la répression sanglante des forces de sécurité qui s'en est suivi ont fait plus de 5000 morts dans cette province. Les familles des victimes s’impatientent d'autant que, quatre ans après l'arrivée au pouvoir de président Félix Tshisekedi, rien été fait. Le collectif des victimes et familles des victimes, qui a saisi la Cour pénale internationale, met en cause la justice militaire congolaise. Celle-ci fait preuve de mauvaise volonté selon le président de ce collectif. Myrant Mulumba est au micro RFI de Pascal Mulegwa.