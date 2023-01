RDC: la Monusco annonce lancer une nouvelle opération dans le territoire de Béni

Pendant ce temps, la mission des Nations unies dans le pays (Monusco) lance une nouvelle opération militaire dans la province du Nord-Kivu pour contrer les groupes armés.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Baptisée Linda Njia (« protège ta route »), l'opération de la Monusco se déroulera dans le territoire de Béni, en proie aux attaques sanglantes des rebelles des ADF (Forces démocratiques alliées), présentes dans la région depuis près de neuf ans. Elle sera menée par la brigade d’intervention de la Monusco, ayant un mandat offensif.

L’opération est circonscrite aux axes routiers allant de Béni vers Semliki – Kamango et Nobili, des agglomérations proches de la frontière avec l’Ouganda et régulièrement ciblées par les rebelles ADF.

Selon Ndèye Khady Lo, porte-parole de la Monusco, il s’agit d’intensifier les patrouilles de terrain sur ces axes. « C’est une opération de courte durée qui comporte des patrouilles conjointes de la Monusco et des FARDC [armée congolaise, NDLR] dans le but d’améliorer la sécurité et la liberté des mouvements des populations et des forces de sécurité. L’opération Linda Njia, c’est aussi pour encourager le retour des personnes déplacées dans leurs villages d’origine », a-t-il précisé.

« Une opération marketing » pour la Lucha

Les organisations de la société saluent l'initiative, mais le mouvement citoyen Lucha, qui était en première ligne contre le maintien des casques bleus dans la région, n’est pas convaincu. « C'est juste une opération marketing qui vise à regagner la confiance de la population, mais qui, dans les faits, pourrait ne pas aboutir à un résultat escompté. Les artères routières qui sont concernées par ces opérations sont déjà garnies de positions de la Monusco sans que ces positions ne servent à contrer les attaques contre les populations civiles », a critiqué Stewart Muhindo.

La nouvelle opération devrait permettre de « prévenir, dissuader et empêcher les groupes armés et les milices locales » de se livrer à des violences contre la population. Elle intervient deux semaines après le renouvellement du mandat de la Monusco.

