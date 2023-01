Soupçons de corruption au Parlement européen: Josep Borrell en visite au Maroc

Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne en charge de la diplomatie, et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, le 5 janvier 2023 à Rabat.

Le chef de la diplomatie européenne a été reçu par son homologue marocain, Nasser Bourita. Selon des éléments issus de l’enquête belge, le royaume chérifien serait désigné comme l’un des acteurs-clés de l'affaire de corruption présumée au Parlement européen.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

Pour Nasser Bourrita, les accusations portées contre le Maroc sont le fruit d’« attaques médiatiques répétées dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement ». Selon le chef de la diplomatie marocaine, ces attaques proviendraient « de personnes, de structures et de milieux dérangés par le Maroc ». Depuis les révélations des presses belge et italienne à la mi-décembre, c’est la première fois qu’un officiel marocain évoque, sans la citer, l’affaire de corruption présumée au Parlement européen.

Celle-ci préoccupe Josep Borell au plus haut point. Le vice-président de la Commission européenne a affirmé qu'il y aurait « une tolérance zéro » face à la corruption et que des enquêtes étaient en cours dans lesquelles l’UE attend la pleine coopération de tous les acteurs mis en cause.

Quoi qu’il en soit, les discussions entre les deux hommes semblent avoir été riches. L'entretien a duré plus de deux heures alors que seule une heure d’entrevue était annoncée. L’enquête sur ces allégations de corruption a d’ailleurs aussi été discutée plus tôt dans la matinée par Josep Borell et le chef du gouvernement marocain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne