Comores: polémique autour de la qualité de l'essence

La mauvaise qualité du carburant aux Comores est source de polémiques et d’une passe d’armes entre la Société comorienne des hydrocarbures (SCH) et une des principales stations-services du pays. Les automobilistes, eux, haussent le ton face à une situation devenue récurrente et source de problèmes.

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

Dans tout le pays, des voitures tombent en panne après être passées à la pompe. Réservoirs et pompes à injection sont les plus touchés par la mauvaise qualité de l’essence et les victimes sont de plus en plus nombreuses. Ben Abdallah Youssouf, automobiliste : « Jeudi dernier, j’ai fait le plein dans une station situé au nord de Moroni. En quittant la station, je n’ai même pas fait deux minutes de trajet. Ma voiture s’est éteinte de façon brusque. »

La SCH assure que le problème ne vient pas d’elle et étaye les procédures qu’elle suit pour garantir un carburant de qualité aux Comoriens. Mzé Ali Azhar Ahmed, inspecteur général à la SCH : « Dès que les bateaux arrivent à Moroni, on envoie nos agents à bord, ils prélèvent des échantillons que nous analysons pour vérifier si la qualité, pour vérifier si les produits livrés sont les mêmes que les produits qui ont été chargés au départ du bateau. »

Demandes d'analyse indépendante de la qualité du carburant

Accusée tout le long de la conférence de la SCH, la société Bonzami se défend et cite un problème national alors qu’elle n’exerce que sur la Grande Comore. Et effectivement, des automobilistes qui se trouvent à Anjouan témoignent des mêmes problèmes sur les réseaux sociaux, tandis qu’à Mohéli, des réservoirs de motos sont carrément troués. Kader Youssouf Saïd, patron de Bonzami, la principale station accusée par la SCH, s’explique : « J’ai 3 700 litres d’essence. Si j’étais quelqu’un de vénal, qui cherche le profit, je me serais débarrassé de ce stock, je l’aurais vendu et après, advienne que pourra. »

Tous les acteurs concernés prônent pour des analyses sur la qualité du carburant dans un laboratoire indépendant. Aux Comores en effet, la SCH est à la fois juge et partie, puisque c’est elle seule qui dispose d’un laboratoire d’analyses.

