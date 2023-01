Gabon: intervention de l’armée suite à l’interruption du trafic ferroviaire dans le Haut Ogooué

Au Gabon, le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a annoncé, le 5 janvier, qu’il a ordonné une intervention immédiate de l’armée dans les provinces du Haut Ogooué et de l’Ogooué Lolo, dans le sud-est du pays. Ces dernières font face à de graves pénuries, suite à l’interruption du trafic ferroviaire, depuis deux semaines. Le chemin de fer gabonais est effectivement l’unique voie d’approvisionnement de ces localités.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

« J'ai ordonné l'intervention immédiate des Forces de Défense et de Sécurité dans le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo pour faire face à la situation d'urgence qui prévaut dans ces localités », a écrit le président Ali Bongo sur sa page Facebook.

Rails détruits

Ces deux provinces, très éloignées de la capitale, sont exclusivement ravitaillées par voies ferrées. Or, à la veille de Noël, un grave glissement de terrain avait arraché les rails sur près d’un kilomètre.

Deux semaines plus tard, la circulation des trains est toujours interrompue. Conséquence dans les deux provinces: rupture des stocks, plus de gaz, plus carburant. Plusieurs rayons des supers marchés sont vides. Les prix ont flambé. Et des bagarres éclatent devant les rares points d’approvisionnement.

Grands travaux

Pour alléger les souffrances des populations, le gouvernement a ordonné des grands travaux pour fermer les bourbiers qui empêchent la circulation des camions par la route reliant Libreville à ces provinces désormais enclavées. Selon source, l’armée dépêchée par Ali Bongo participera à ces travaux et à la régulation de la distribution des produits de première nécessité.

