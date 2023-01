L'Unicef réclame 620 000 euros à l'administration malgache

Cette requête fait suite aux conclusions d'un audit entrepris en 2019 au niveau de plusieurs entités publiques. Le Fonds des Nations unies pour l'Enfance finance, entre autres, des projets de lutte contre la malnutrition, d'accès à l'eau et d'éducation dans la Grande Ile.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

C'est à travers un communiqué du conseil des ministres que le gouvernement malgache a rendu publique cette affaire qui concerne des financements octroyés par l'Unicef entre 2014 et 2019 à différents ministères. Les autorités malgaches ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour ce qu'elles qualifient elles-mêmes de « détournement de deniers publics ». « Il a été constaté qu'il y a eu des dépenses qui n'ont pas été convenues et l'Unicef réclame maintenant le remboursement de ces fonds », précisent-elles.

Le chef de l'État, Andry Rajoelina, a donné l'instruction de dépêcher une inspection générale de l'État auprès des services concernés et d'en transmettre les résultats au Bureau indépendant anti-corruption. « Un certain nombre de ministères ont des fonds en suspens qui n'ont pas été utilisés dans le délai imparti. La procédure standard consiste à retourner ces fonds à l'Unicef », a réagi l'agence onusienne. Alors qu'elle tente de se faire rembourser ces trois milliards d'ariary depuis plusieurs années, cette dernière dit « féliciter l'engagement du président à accélérer ce processus » et « réitère sa volonté de soutenir le gouvernement afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte ».

Avant son départ en 2021, l'ancien représentant de l'Unicef dans la Grande Ile avait fait savoir qu'une telle situation pourrait constituer « un frein aux éventuels financements que le gouvernement de Madagascar pourrait bénéficier des donateurs ».

