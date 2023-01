Le trafiquant d’êtres humains «le plus recherché au monde» arrêté au Soudan

Kidane Zekarias Habtemariam s’était échappé d’une prison éthiopienne en 2021, avant d’être condamné par contumace à la prison à vie. Il a été arrêté le 1er janvier dernier au Soudan lors d’une opération de police internationale menée avec Interpol.

Ce ressortissant érythréen faisait l’objet de deux notices rouges d’Interpol émises par l’Éthiopie et les Pays-Bas, pour notamment trafic de migrants et traite d’êtres humains. Kidane Zekarias Habtemariam était à la tête d’un réseau criminel qui a kidnappé et escroqué des centaines de migrants d’Afrique de l’Est, migrants dont l’objectif était de se rendre en Europe.

Dans un communiqué, Interpol le décrit comme « un passeur notoire, connu pour son traitement particulièrement cruel et violent des migrants ». L’organisation policière indique qu’il était le criminel le plus recherché aux Pays-Bas, en Éthiopie ainsi que dans plusieurs autres pays. Appréhendé une première fois en 2020 en Éthiopie, l’homme s’était volatilisé un an plus tard avant d’être condamné par contumace à la prison à vie. Kidane Zekarias Habtemariam a finalement été localisé au Soudan grâce au travail mené par les Émirats arabes unis avec l’aide d’Interpol. Pour remonter à lui, les autorités émiraties se sont notamment concentrées sur les transactions financières illégales réalisées par son frère. Interpol a salué le rôle crucial jouer par les autorités émiraties, éthiopiennes, néerlandaises et soudanaises dans cette enquête.

