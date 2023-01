Sénégal: hausse des carburants et de l’électricité avec des mesures d’accompagnement

Une station-service dans les environs de Dakar, au Sénégal (image d'illustration) AFP - SEYLLOU

Au Sénégal, une hausse des prix des carburants, subventionnés par l’État, aura lieu, à partir de ce samedi 7 janvier, à partir de 19h00 TU. Le coût du gasoil et de l’essence va augmenter de 100 francs CFA, environ 15 centimes d’euros. Une hausse, cette fois de l’électricité, est également prévue mais pas pour les ménages les plus vulnérables. Pour le gouvernement, cela permettra de « se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin ».