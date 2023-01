21 mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Il a passé les fêtes de fin d’année en captivité. Cela fait 21 mois, ce dimanche, qu’Olivier Dubois est retenu en otage dans les confins du nord du Mali. Dans l’attente d’une heureuse nouvelle, RFI ouvre chaque 8 du mois son antenne à la famille d’Olivier Dubois, qui a confirmé dans la dernière vidéo diffusée par ses ravisseurs, en mars dernier, qu’il pouvait entendre ces messages de réconfort, là où il se trouvait.

Le journaliste français, qui travaille notamment pour Libération, Jeune Afrique et Le Point, a été enlevé le 8 avril 2021 alors qu’il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali. Depuis, Olivier Dubois est retenu en captivité par le Jnim, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités maliennes de transition et les autorités françaises assurent être à l’œuvre pour sa libération. Comme tous les 8 du mois sur RFI, ses proches lui envoient des messages de soutien :

André-Georges et Valérye Dubois, le père et l’une des sœurs d’Olivier Dubois

Mère d'Olivier Dubois

Déborah Al Hawi Al Masri, la mère des enfants d’Olivier Dubois. Ses enfants s’adressent à leur père, eux aussi.

Une pensée également pour Moussa M'Bana Dicko, journaliste malien retenu en otage lui aussi, après avoir été enlevé le 18 avril 2021 dans le centre du Mali. Et pour tous les otages retenus au Mali ou ailleurs dans le monde.

