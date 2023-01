Législatives au Bénin: un scrutin inclusif à faible affluence

Un électeur béninois met son bulletin dans l'urne lors des élections législatives du 8 janvier 2023 dans un bureau de vote de Cotonou. AFP - YANICK FOLLY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de six millions et demi d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour les législatives au Bénin, le premier scrutin ouvert à l'opposition depuis l'élection en 2016 du président Patrice Talon.