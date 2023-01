Le Zimbabwe a été autosuffisant en blé en 2022

Exploitation de blé de Bindura, à 88 km au nord-est de la capitale du Zimbabwe Harare, le 10 octobre 2022, année record pour la récolte de cette céréale. AP - Tsvangirayi Mukwazhi

On l'oublie parfois mais le Zimbabwe est une puissance agricole. Le pays a enregistré en 2022 sa plus forte récolte de blé, 375 000 tonnes, ce qui le rend autosuffisant. Une performance unique en Afrique. Dans le contexte actuel où les pays africains souffrent de l'absence ou la cherté des blés russe et ukrainien, le Zimbabwe se distingue par une politique volontariste.